Скорпион: гороскоп на март 2024 года

Март позволит Скорпионам набраться сил и восстановиться перед теплым сезоном. Скорпионы часто настолько привыкают жить в борьбе: с миром, обстоятельствами, общественным мнением или самими собой, что даже не замечают этого перманентного внутреннего напряжения.
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