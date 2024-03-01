Скорпион: гороскоп на март 2024 года

Март позволит Скорпионам набраться сил и восстановиться перед теплым сезоном. Скорпионы часто настолько привыкают жить в борьбе: с миром, обстоятельствами, общественным мнением или самими собой, что даже не замечают этого перманентного внутреннего напряжения.