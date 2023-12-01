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Китай

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Член Госсовета КНР подчеркнула необходимость ликвидации задолженностей по зарплате китайских рабочих-мигрантов

Пекин, 30 ноября /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь в четверг обязалась прилагать дополнительные усилия для ликвидации задолженностей по заработной плате трудовым мигрантам из сельских районов страны и эффективно защищать их законные права и интересы.

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