Лучшие подарки на новоселье

Если на День Рождения можно преподнести близким людям что-то символическое или для души, то в случае с новосельем подарок должен быть максимально практичным, полезным и функциональным (особенно, если в новой квартире или доме минимум вещей).
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