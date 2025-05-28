Мастер «дочки» «Лукойла» отказал в медпомощи подчиненному, получившему травму головы. Видео

Стропальщик компании «Когалым НПО-Сервис» (входит в структуру «Лукойла»), работающий на трубной базе Ватьеганского месторождения в Сургутском районе ХМАО, получил сильную травму головы и потерял сознание на рабочем месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии