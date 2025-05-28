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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Мастер «дочки» «Лукойла» отказал в медпомощи подчиненному, получившему травму головы. Видео

Стропальщик компании «Когалым НПО-Сервис» (входит в структуру «Лукойла»), работающий на трубной базе Ватьеганского месторождения в Сургутском районе ХМАО, получил сильную травму головы и потерял сознание на рабочем месте.

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