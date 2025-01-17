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Кот привел кошку на замерзшее озеро, чтобы показать ей вмерзшую в лед рыбу

Кот привел кошку на замерзшее озеро, чтобы показать ей вмерзшую в лед рыбу

На замерзшем озере в одном из тихих российских поселков разыгралась необычная сцена. Кот, словно опытный донжуан, привел кошку к пристани, а затем и на середину водоема: пушистые приметили замерзшую во льду рыбу и попытались ее добыть.

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Комментарии
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CM
C Major
с коптера снимал,что ли?Лед -то тонкий..
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23 час.
ВИ
Виктория Иванова
Похоже, это кошка привела кота или свою родственницу. 😻
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21 час.
Элеонора Коган
Очень трогательно!!!Помогли бы и, что ли.
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14 час.

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