Кот привел кошку на замерзшее озеро, чтобы показать ей вмерзшую в лед рыбу

На замерзшем озере в одном из тихих российских поселков разыгралась необычная сцена. Кот, словно опытный донжуан, привел кошку к пристани, а затем и на середину водоема: пушистые приметили замерзшую во льду рыбу и попытались ее добыть.
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