Left Under Pressure: Bolsonaro Leads Socialist Lula In Brazil As Spain's Sanchez Calls Snap Elections Amid Turmoil Political developments in Brazil and Spain overnight are adding volatility to certain overseas markets, highlighting mounting pressure on failing left-wing regimes.
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