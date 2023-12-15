Специалисты рассмотрели более 52,5 тыс. обращений по программе реновации с начала года

С начала 2023 года специалисты Департамента градостроительной политики города Москвы, Единого контактного центра Стройкомплекса и Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации ответили на более чем 52,5 тысячи обращений горожан по вопросам реализации программы реновации в столице.