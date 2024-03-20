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Ужасы Большой Алматинки

Ужасы Большой Алматинки

Жители южной столицы обожают прогулки по набережной реки Большая Алматинка. Но почему в настоящее время променады и пробежки здесь не доставляют людям никакого удовольствия? Прошлым летом Большая Алматинка вышла из каменных берегов.

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