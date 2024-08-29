Глава СК России запросил доклад о результатах проверки по факту нарушения экологических норм в Архангельской области

В средствах массовой информации вновь обсуждается ситуация, связанная с нарушением экологического законодательства и прав жителей города Коряжма в связи со строительством мусоросортировочного комплекса недалеко от населенного пункта.
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