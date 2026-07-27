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За рулем

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270 тысяч км без нареканий: Hongqi доказал надежность своих авто в суровых условиях

270 тысяч км без нареканий: Hongqi доказал надежность своих авто в суровых условиях

В Москве в дилерском центре «Авилон Легенда» прошел пресс-показ: перед журналистами и автоэкспертами предстали два автомобиля премиального бренда Hongqi, которые прошли жесткую проверку российскими дорогами и интенсивной повседневной работой.

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