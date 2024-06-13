Совсем неудивительно, что в США так переполошились, узнав о переброске на Кубу российских военных кораблей.
Корабли США погнались за русской подлодкой, прошедшей рядом с американским побережьем
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Алексей Горшков
Прикол: прямо могу взорваться от самомнения - мало того, что моя фамилия ГОРШКОВ - так я ещё и из КАЗАНИ !!!
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5 час.
Игорь Василевский
Началось все, увы, с лысой кукурузины. А в последующем - только Брежнев воевал на передовой. Хотя и у него ошибки были. И этого не миновать, люди не святы и не беспорочны. Но роль плешивого в истории - преомерзительна! И "коммунистом" он назывался только по наличию красной книжицы в кармане. Как, впрочем, и ебн. Коммунисты стояли у станков и поля пахали. За честь свою и совесть, а не за блага и доступ к власти!
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4 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
...и депутаты собирались с отрывом от производства только на период сессии, а потом снова к станкам и на поля и фермы, а не сидели на яйцах весь год, нигде не работая и получая при этом 450 000.
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1 час.
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