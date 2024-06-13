Корабли США погнались за русской подлодкой, прошедшей рядом с американским побережьем

Игорь Василевский

Началось все, увы, с лысой кукурузины. А в последующем - только Брежнев воевал на передовой. Хотя и у него ошибки были. И этого не миновать, люди не святы и не беспорочны. Но роль плешивого в истории - преомерзительна! И "коммунистом" он назывался только по наличию красной книжицы в кармане. Как, впрочем, и ебн. Коммунисты стояли у станков и поля пахали. За честь свою и совесть, а не за блага и доступ к власти!