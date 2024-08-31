В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования по джиу-джитсу памяти Дмитрия Кожемякина

В турнире принимают участие более 800 спортсменов из 27 регионов РФ Сегодня в Петербурге, на площадке СШОР «Комета» на Загребском бульваре, 28 начались Всероссийские соревнования по джиу-джитсу памяти Героя России Дмитрия Кожемякина.
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