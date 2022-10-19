Военное обозрение

3 223 подписчика

Представитель Госдепа США пояснила задачи оказываемой Украине «экстраординарной поддержки»

Представитель Госдепа США пояснила задачи оказываемой Украине «экстраординарной поддержки»

Соединенные Штаты не намерены прекращать поставку военной помощи Украине, задача Вашингтона - всячески поддерживать режим Зеленского в его противостоянии с Россией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх