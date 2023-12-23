«Коалиция-СВ» уже в контрбатарейной «игре» в зоне СВО

Сутками ранее осведомлённый, близкий к оборонному ведомству России, сообщил о начале серийного производства и параллельной отправки в строевые части Ракетных войск и артиллерии России, развёрнутые на различных операционных направлениях в зоне специальной военной, перспективных самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ».
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