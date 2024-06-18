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"Наша мама русская, поэтому банки мы не выкидываем". О русских африканцах

"Наша мама русская, поэтому банки мы не выкидываем". О русских африканцах

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сейчас в сети видео гуляет, на котором африканские детишки, на чистом русском на камеру говорят: "Наша мама русская, поэтому банки мы не выкидываем"🤗 Скрин из видео "Наша мама русская, поэтому у нас в Африке даже клубника растет"🤗 Скрин из видео "Наша мама русская, поэтому она поцелует и все пройдёт "🤗 И наконец:" наша мама русская и она главная в семье, только папе не говори "🤗 Скрин из видео   Скрин из видео Видео здесь.

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