Единственный перевозчик оставил Лесозаводск без общественного транспорта

Лесозаводск остался без общественного транспорта после того, как единственный перевозчик города перегнал все свои автобусы в неизвестное место и перестал выходить на связь, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на администрацию Лесозаводского городского округа.
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