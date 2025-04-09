Захарова: посла Франции вызвали в МИД РФ из-за задержания российского дипломата

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В МИД России вызвали французского посла в Москве после задержания погранслужбой Франции сотрудницы российского внешнеполитического ведомства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии