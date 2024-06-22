Мирра Андреева и Потапова, Шнайдер и Веснина, Котов и Родригес заявились на парный «Уимблдон», Медведев и Демолинер – вторые запасные

В женской сетке выступят: Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова; Мирра Андреева и Анастасия Потапова; Анна Калинская и Донна Векич; Вероника Кудерметова и Хаоцзин Чжань; Александра Панова и Гильяна Олмос; Людмила Самсонова и Камилла Розателло; Диана Шнайдер и Елена Веснина; Ирина Хромачева и Камилла Рахимова; Элина Аванесян и Оксана Калашникова; Яна Сизикова и Яфань Ван; Анна Блинкова и Майар Шериф.