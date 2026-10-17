It takes a lot for a show with subject matter like Law & Order: SVU to shock viewers, but that just makes the series' twists all the more unforgettable.
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