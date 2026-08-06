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9070 мАч, 100/50 Вт, Snapdragon 8 Elite Gen5 с ИИ-чипом D2, 200 Мп и перископная камера. Известный инсайдер раскрыл характеристики Redmi K100 Pro Max

9070 мАч, 100/50 Вт, Snapdragon 8 Elite Gen5 с ИИ-чипом D2, 200 Мп и перископная камера. Известный инсайдер раскрыл характеристики Redmi K100 Pro Max

Локальная пиковая яркость экрана достигает 4500 нитСегодня Redmi опубликовала официальные изображения будущего флагмана Redmi K100 Pro Max (официальная премьера состоится 11 августа), и сегодня же известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности об оснащении смартфона.

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