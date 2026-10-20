Современный выбор самых различных моделей обуви просто не может не веселить глаз и не поражать воображение, вот только, как досадно бы это не звучало, в действительности далековато не вся обувь идиентично несет пользу! Время от времени приглянувшаяся пара прекрасных туфель может не только стать суровым испытанием в процессе носки, однако и значительно навредить здоровью! Но это совсем не означает, что необходимо в один момент же отрешаться от всех без исключения вариантов потенциально вредной обуви – если носить ее нечасто, ничего ужасного не произойдет, а вот для ежедневной носки подобная обувь, естественно же, навряд ли подойдет.