Пробуждается вся Русская земля. Со Светлым Праздником, православные!

Вся Россия отмечает Рождество Христово. "Сейчас пробуждаются не только Крым, Севастополь и Донбасс. Пробуждается вся Русская земля", - отметил в своём поздравлении учредитель телеканала Царьград - Константин Малофеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии