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Царьград

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  • Олег Тимофеев
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Пробуждается вся Русская земля. Со Светлым Праздником, православные!

Пробуждается вся Русская земля. Со Светлым Праздником, православные!

Вся Россия отмечает Рождество Христово. "Сейчас пробуждаются не только Крым, Севастополь и Донбасс. Пробуждается вся Русская земля", - отметил в своём поздравлении учредитель телеканала Царьград - Константин Малофеев.

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