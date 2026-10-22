В Московском районе Петербурга с 26 октября начнётся принудительное освобождение двух участков общей площадью около 27,3 гектара, где расположены 65 самовольно занятых строений бывшего огородничества «Пулково-2», а после демонтажа территорию передадут под кампус Университета МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Шамсулло из Таджи...
- Telegraph: Зеленс...
- Исследование Scie...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым