В Московском районе Петербурга с 26 октября начнётся принудительное освобождение двух участков общей площадью около 27,3 гектара, где расположены 65 самовольно занятых строений бывшего огородничества «Пулково-2», а после демонтажа территорию передадут под кампус Университета МВД.