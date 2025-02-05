T-online: Путин обидел Евросоюз словами о «хозяине в Белом доме»

Жесткий комментарий президента России Владимира Путина обидел Евросоюз. По словам немецкого журналиста Патрика Дикманна, на фоне слухов о предстоящих переговорах между Россией и США, Путин высказался довольно резко о ситуации в ЕС, сообщает T-online.