Арустамян об отстранении Помазуна от тренировок с ЦСКА: «Илья уже не раз говорил, что допускает переход в «Спартак»

Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян отреагировал на решение ЦСКА отстранить вратаря Илью Помазуна от тренировок с основным составом из-за высказываний голкипера в недавнем интервью, вышедшим на ютуб-канале Nobel.
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