Зеленский окончательно узурпировал власть на Украине: С подачи Запада он нарушил последний закон

Президент Украины Владимир Зеленский. REUTERSВчера 1,1K прочитали В ночь на 21 мая ровно в полночь гетманская булава в руках Зеленского превратится в кочергу, резиденция – в тыкву, а руководство Офиса президента Украины – в крыс.