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Зеленский окончательно узурпировал власть на Украине: С подачи Запада он нарушил последний закон

Зеленский окончательно узурпировал власть на Украине: С подачи Запада он нарушил последний закон

Президент Украины Владимир Зеленский. REUTERSВчера 1,1K прочитали В ночь на 21 мая ровно в полночь гетманская булава в руках Зеленского превратится в кочергу, резиденция – в тыкву, а руководство Офиса президента Украины – в крыс.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если украинскую власть объявить террористической, то легитимность террориста-наркомана зе-ли испарится моментально!👀😜👈👍
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20 час.

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