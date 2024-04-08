Президент Украины Владимир Зеленский. REUTERSВчера 1,1K прочитали В ночь на 21 мая ровно в полночь гетманская булава в руках Зеленского превратится в кочергу, резиденция – в тыкву, а руководство Офиса президента Украины – в крыс.
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