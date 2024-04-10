ФАС возбудила дело на издательство "Просвещение" из-за высоких цен на учебники 

Как говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) издательство "Просвещение" подозревается в завышении цен на школьные учебники, в отношении компании возбуждено дело, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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