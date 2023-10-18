Рогов: ВС России ликвидировали несколько десятков солдат ВСУ и танк у Вербового

Российские войска уничтожили несколько десятков украинских военных при пресечении трёх атак противника в районе села Вербового в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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