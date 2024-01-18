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Рита Дакота пожаловалась, что не может петь грустные песни

33-летняя популярная певица Рита Дакота столкнулась с необычной дилеммой в своей творческой жизни. Искусство Риты всегда было пронизано эмоциями и глубокими переживаниями, особенно в ее песнях о разбитом сердце.

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