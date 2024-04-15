Синоптики не обманули. А если верить народным приметам, коль с понедельника дожди - жди всю дождливую неделю🌦☔️🌈.
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Синоптики не обманули. А если верить народным приметам, коль с понедельника дожди - жди всю дождливую неделю🌦☔️🌈.