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Забайкалью простят 20 миллиардов рублей госдолга

Забайкалью простят 20 миллиардов рублей госдолга

На что смогут власти региона потратить деньги, которые теперь не нужно будет возвращать в казну, рассказали в Заксаобрании края.

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