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Царьград

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Зеленский может не получить разрешение на удары вглубь России

Зеленский может не получить разрешение на удары вглубь России

Встреча с Джо Байденом запланирована на конец сентября. Собеседник The Times считает, что для украинского президента она закончится ничем.

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