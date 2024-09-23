Зеленский может не получить разрешение на удары вглубь России

Встреча с Джо Байденом запланирована на конец сентября. Собеседник The Times считает, что для украинского президента она закончится ничем.
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