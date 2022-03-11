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Ночной обзор: угроза дефолта, уход компании "Disney", дешевеющий бензин

Ночной обзор: угроза дефолта, уход компании "Disney", дешевеющий бензин

Глава МВФ предупредила об угрозе дефолта в России из-за санкций. Кристалина Георгиева утверждает, что санкционные меры якобы загнали страну в рецессию, которая по прогнозам специалистов фонда, будет «носить глубокий характер», передаёт ИА REGNUM.

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