Ночной обзор: угроза дефолта, уход компании "Disney", дешевеющий бензин

Глава МВФ предупредила об угрозе дефолта в России из-за санкций. Кристалина Георгиева утверждает, что санкционные меры якобы загнали страну в рецессию, которая по прогнозам специалистов фонда, будет «носить глубокий характер», передаёт ИА REGNUM.