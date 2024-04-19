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Закон, порядок, государство

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На территории Бурятского военного гарнизона продолжаются мероприятия по повышению энергоэффективности

На территории Бурятского военного гарнизона продолжаются мероприятия по повышению энергоэффективности

Данные мероприятия ведут к снижению потребления энергоресурсов при сохранении текущего объема производства, а также снижению затрат на них.

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