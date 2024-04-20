После слов министра обороны в Азербайджане начали праздновать процесс делимитации границы с Арменией

Стало известно, что 20 апреля глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе служебного совещания в штабе Сухопутных войск распорядился по поводу осуществления процесса делимитации границы с Арменией.
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