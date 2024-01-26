Хроника американского кризиса. Время, отведённое Байденом Техасу, истекает

Миграционный кризис в США набирает обороты и выходит на новый уровень — началось жёсткое противостояние между федеральным правительством Джо Байдена и местными администрациями многих штатов во главе с Техасом.
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