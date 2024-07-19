НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Бронни Джеймс набрал 13 очков и сделал 5 подборов в победном матче Летней лиги против «Кливленда»

Бронни Джеймс набрал 13 очков и сделал 5 подборов в победном матче Летней лиги против «Кливленда»

Новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс набрал 13 очков (5 из 10 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 2 из 2 с линии), сделал 5 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и 3 потери за 25 минут на паркете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх