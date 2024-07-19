Бронни Джеймс набрал 13 очков и сделал 5 подборов в победном матче Летней лиги против «Кливленда»

Новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс набрал 13 очков (5 из 10 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 2 из 2 с линии), сделал 5 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота и 3 потери за 25 минут на паркете.