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Американские ученые предупредили об опасности мяса для мочеполовой системы

Американские ученые предупредили об опасности мяса для мочеполовой системы

Употребление неправильно приготовленного мяса может привести к серьезным проблемам с мочеполовой системой, предупредили ученые из Университета Джорджа Вашингтона.

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