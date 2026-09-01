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Удары по медикам, гибель детей и "энергоцид": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ за неделю

Удары по медикам, гибель детей и "энергоцид": Мирошник рассказал о зверствах ВСУ за неделю

За прошедшую неделю от обстрелов со стороны украинских военных пострадали 383 мирных жителя, сообщил в своем еженедельном докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник .

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