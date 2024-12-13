Пятница, 13-ое, началась продажами

Российский рынок открыл торги в пятницу, 13 декабря, снижением ключевых индикаторов на 0,5%. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился до 2 480,15 пункта, индекс РТС просел до 751,57пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии