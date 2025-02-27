Санкционный пакет №16 – время начинать обратный отсчёт Вместо вступленияЕвросоюз весьма демонстративно приурочил его к третьей годовщине СВО.
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Санкционный пакет №16 – время начинать обратный отсчёт Вместо вступленияЕвросоюз весьма демонстративно приурочил его к третьей годовщине СВО.
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