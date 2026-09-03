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Топ-менеджер ПСБ Вера Подгузова: долгосрочное планирование - самый важный аспект в бизнесе

Топ-менеджер ПСБ Вера Подгузова: долгосрочное планирование - самый важный аспект в бизнесе

Долгосрочное планирование выступает ключевым условием развития бизнеса даже в условиях рыночной турбулентности, однако предприниматели должны быть готовы менять инструменты и тактику, и при этом сохранять понимание того, к какой цели они идут.

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