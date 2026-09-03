Топ-менеджер ПСБ Вера Подгузова: долгосрочное планирование - самый важный аспект в бизнесе

Долгосрочное планирование выступает ключевым условием развития бизнеса даже в условиях рыночной турбулентности, однако предприниматели должны быть готовы менять инструменты и тактику, и при этом сохранять понимание того, к какой цели они идут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Госдумы с...
- В Автоэксперт Попов...
- Kp.ru: Кашпировск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым