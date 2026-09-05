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Царьград

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Манижа получила травму ноги в Китае, упав с дочерью на руках

Манижа получила травму ноги в Китае, упав с дочерью на руках

Манижа, участница «Евровидения-2021», во время путешествия по Китаю с мужем и трехлетней дочерью упала, травмировав ногу.

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