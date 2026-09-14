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"Газпром" на 10 дней приостановит поставки российского газа в Армению

"Газпром" на 10 дней приостановит поставки российского газа в Армению

Поставки российского природного газа в Армению будут приостановлены с 15 по 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

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