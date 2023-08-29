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Романтика и экстрим: маркиза де Гриньон Тамара Фалько показала фото из свадебного путешествия

Романтика и экстрим: маркиза де Гриньон Тамара Фалько показала фото из свадебного путешествия

Тамара Фалько, дочь Карлоса Фалько, 5-го маркиза де Гриньона, и светской львицы Исабель Прейслер (первой жены певца Хулио Иглесиаса) недавно вышла замуж бизнесмена Иньиго Ониеву.

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