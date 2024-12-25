Воины с крыльями: восхождение и закат знаменитых крылатых гусар

Сегодня мы поговорим об их нелицензионной копии "рыцарей", которая была создана польскими королями, превратив их тяжелую кавалерию в образец доблести, военного мастерства, храбрости, а также пьянства, неподчинения приказам и благородного высокомерия.
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