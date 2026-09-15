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РБК СТИЛЬ

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Выход к воде: как «Портленд» меняет качество жизни в городе

Выход к воде: как «Портленд» меняет качество жизни в городе

Для городского жителя выходной нередко начинается с долгой дороги к отдыху: нужно выбрать парк или набережную, доехать до места, найти кафе, а потом снова возвращаться в город.

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