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NewsOne

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У них страна трещит по швам, а они ищут «русский след» на кухне

У них страна трещит по швам, а они ищут «русский след» на кухне

Британцы – потрясающие ребята! У них страна разваливается на части, а главные новости большинства сегодняшних газет опять так или иначе – о России! Источник фото: Vadim Ghirda/AP Первополосный «эксклюзив» газеты The i Weekend – о том, что в результате снижения стандартов по приему в британскую армию туда попал «ультраправый экстремист», который – о, ужас!!! – поддерживает Россию!!! Страсти какие! Причем газетка, описывая проблемы с набором в британскую армию явно проговаривается.

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