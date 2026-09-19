Британцы – потрясающие ребята! У них страна разваливается на части, а главные новости большинства сегодняшних газет опять так или иначе – о России! Источник фото: Vadim Ghirda/AP Первополосный «эксклюзив» газеты The i Weekend – о том, что в результате снижения стандартов по приему в британскую армию туда попал «ультраправый экстремист», который – о, ужас!!! – поддерживает Россию!!! Страсти какие! Причем газетка, описывая проблемы с набором в британскую армию явно проговаривается.