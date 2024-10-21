Такое не развидеть: Сергей Жуков – о самых безумных поступках фанаток

Так, его первой жене приходилось открывать дверь с ружьем в руках из-за угроз облить ее кислотой Певец, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью Юлии Меньшовой на YouTube рассказал о негативной стороне бешеной популярности.