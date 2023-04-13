Слово и дело

9 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Зажигин
    Молодец парень!!!! Правильный поступок всей его жизни!!! Спас мать!!! Дай Бог тебе хорошего адвоката и судью , не пот...Подросток ударил ...
  • gln0754 Семина
    Не знаю кто захочет их видеть ,слышать, если такие найдутся это поле одной ягоды, они для большенства  чужды,«За мной последую...
  • Владимир Моргунов
    ШОУ МАСКИ-ДЕБИЛЬНЕЕ ТРУДНО ПРИДУМАТЬ !!!!! ЧТО НА ОЧЕРЕДИ ????Киркоров чуть не ...

Шахназаров назвал Васильева «малообразованным человеком» после слов об эмиграции россиян

Шахназаров назвал Васильева «малообразованным человеком» после слов об эмиграции россиян

Александр Васильев ранее прокомментировал тенденцию к эмиграции из России. Слова модного критика возмутили Михаила Шахназарова, который отреагировал на них в своей авторской программе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх